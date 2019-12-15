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Украина заняла 17 место в рейтинге эффективности борьбы с изменениями климата из-за Донбасса - отчет

Украина заняла 17 место в рейтинге эффективности борьбы с изменениями климата из-за Донбасса - отчет

Киев  •  УНН

 • 10907 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украина занимает 17 место среди 58 стран мира по индексу эффективности борьбы с изменениями климата-2020. Об этом говорится в отчетном документе NewClimate Institute, Germanwatch и Climate Action Network, передает УНН.

Согласно данным отчета Украина принадлежит к группе стран с высоким показателем эффективности. Она получила 60,60 баллов из 100. В прошлом году Украина занимала 18 место.

“В этом году Украина занимает 17 место в рейтинге CCPI. Политический и экономический кризис предыдущих лет продолжает влиять на выбросы CO2 в атмосферу и показателей энергопотребления, что приводит к высокому рейтингу в этой сфере. Эксперты подчеркивают, что это (уменьшение выбросов CO2 — ред) не является результатом эффективной климатической политики. Сокращение выбросов СО2 на душу населения и энергопотребления в странах с низким и средним уровнем дохода на душу населения 2012-2017 годы связаны с перебоями, вызванными конфликтом на Донбассе, в угольной отрасли и энергоемких отраслях промышленности”, — говорится в документе.

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Несмотря на это, в отчете дали положительную оценку созданию Министерства энергетики и охраны окружающей среды.

Украина в рейтинге обошла Францию, Германию и США, которые находятся на 18, 23 и последнем, 61 месте соответственно.

Следует отметить, что первые три места не имеют стран лидеров в борьбе по предотвращению изменениями климата. Ни одна из стран не сделала достаточно для предотвращения изменения климата.

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Таким образом, формальными лидерами стали Швеция, которая заняла четвертое место с 76,28 баллами, пятое — Дания с 71,14 баллами, а шестое — Марокко с 70,63 баллами.

Оценка страны складывается из объема выбросов парниковых газов, уровня развития возобновляемой энергетики, уровня потребления электроэнергии, общих запасов первичной энергии, общей внешней и внутренней политики в сфере противодействия изменениям климата.

Напомним, председатель Еврокомиссии представила программу защиты климата.

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