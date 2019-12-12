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Нардепи ухвалили законопроект про засади моніторингу викидів парникових газів

Нардепи ухвалили законопроект про засади моніторингу викидів парникових газів

Київ • УНН

 • 14160 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Верховна Рада Україна ухвалила в цілому проект закону про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів. Відповідне рішення підтримали 335 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Проект закону №0875 про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів спрямований на врегулювання правових та організаційних засад функціонування системи МЗВ в Україні.

За словами авторів законопроекту, необхідність прийняття законопроекту зумовлена нижчезазначеними обставинами, зокрема, відсутністю належних передумов для запровадження в Україні дієвих механізмів запобігання зміни клімату, у тому числі системи торгівлі квотами на викиди парникових газів.

Законопроектом буде створено засади для функціонування системи МЗВ в Україні та виконання Україною взятих на себе зобов'язань за Угодою щодо поступового наближення законодавства України до законодавства ЄС, зокрема, в частині створення системи МЗВ відповідно до Директиви 2003/87/ЄС.

Нагадаємо, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила так звану "Зелену угоду" – план ЄС щодо захисту навколишнього середовища. Він передбачає, що через 30 років країни-члени Євросоюзу зведуть до нуля різницю між викидами парникових газів і їх поглинанням.

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