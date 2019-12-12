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Нардепы приняли законопроект об основах мониторинга выбросов парниковых газов

Нардепы приняли законопроект об основах мониторинга выбросов парниковых газов

Киев  •  УНН

 • 14157 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона о принципах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов. Соответствующее решение поддержали 335 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект закона №0875 о принципах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов направлен на урегулирование правовых и организационных основ функционирования системы МЗВ в Украине.

По словам авторов законопроекта, необходимость принятия законопроекта обусловлена нижеприведенными обстоятельствами, в частности, отсутствием надлежащих предпосылок для введения в Украине действенных механизмов предотвращения изменения климата, в том числе системы торговли квотами на выбросы парниковых газов.

Законопроектом будет создано основы для функционирования системы МЗВ в Украине и выполнение Украиной взятых на себя обязательств по Соглашению о постепенном приближении законодательства Украины к законодательству ЕС, в частности, в части создания системы МЗВ в соответствии с Директивой 2003/87/ЕС.

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен представила так называемое "Зеленое соглашение" - план ЕС по защите окружающей среды. Он предусматривает, что через 30 лет страны-члены Евросоюза сведут к нулю разницу между выбросами парниковых газов и их поглощением.

Украинские Национальные Новости

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