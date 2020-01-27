Синоптики дали дощовий прогноз на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У вівторок, 28 січня, на півдні України, вдень також і в більшості центральних, Донецькій областях та на крайньому заході пройдуть дощі. Удень до 7 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра, 28 січня, у південній частині, вдень також і в більшості центральних, Донецькій областях та на крайньому заході країни пройдуть дощі, в гірських районах з мокрим снігом, на решті території без опадів; вночі та вранці в Україні, крім північного сходу, туман; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7 тепла", - йдеться у повідомленні.
За даними синоптиків, у наступні дві доби, 29-30 січня, у більшості областей випадатиме мокрий сніг та дощ, вночі 29 січня в Карпатах та на Закарпатті значний сніг, в країні місцями пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах подекуди ожеледиця; температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Карпатах 4-9° морозу; у південній частині вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.
Нагадаємо, в Україні 27 січня опадів не очікується. Температура повітря впродовж доби - від 9° морозу до 6° тепла.