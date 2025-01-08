Синоптик рассказала, когда в Украине ожидать похолодания
Киев • УНН
В Украине 9 января ожидается теплая погода с температурой от +4 до +14 градусов. На выходных 11-12 января прогнозируется похолодание, но зима будет оставаться теплой.
В Украине завтра, 9 января, будет тепло, температура воздуха составит от +4 до +14 градусов в зависимости от региона. На выходных 11-12 января ожидается похолодание, но, несмотря на это, в Украине продолжается теплая зима, сообщила в среду синоптик Наталья Диденко в Facebook, пишет УНН.
Детали
"Четверг в Украине будет теплым", - сообщила Диденко.
Температура воздуха в течение дня, по ее словам, составит +4...+9 градусов, в западных областях и в южной части +8...+14 градусов. Разве что более свежей ожидается завтра погода в северных областях, днем +3...+6 градусов.
Ветер южного направления, умеренный, на западе временами сильный.
"Большую часть территории Украины будет определять поле повышенного давления, поэтому существенные осадки маловероятны, лишь в западных областях пройдет местами небольшой дождь", - указала синоптик.
В Киеве 9-го января без осадков. Температура воздуха в течение дня составит +3+5 градусов. 10-го января в Киеве потеплеет до +7 градусов.
"А вот 11-12 января, в субботу-воскресенье, в Украине похолодает. Хоть и с похолоданием, но теплая зима в Украине продолжается", - отметила синоптик.
Облачно и тепло: прогноз погоды на сегодня8 янв. 2025, 04:52 • 19669 просмотров