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Синоптик розповіла, коли в Україні очікувати похолодання

Київ • УНН

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В Україні 9 січня очікується тепла погода з температурою від +4 до +14 градусів. На вихідних 11-12 січня прогнозується похолодання, але зима залишатиметься теплою.

В Україні завтра, 9 січня, буде тепло, температура повітря становитиме від +4 до +14 градусів залежно від регіону. На вихідних 11-12 січня очікується похолодання, але, попри це, в Україні триває тепла зима, повідомила у середу синоптик Наталка Діденко у Facebook, пише УНН.

Деталі

"Четвер в Україні буде теплим", - повідомила Діденко.

Температура повітря впродовж дня, з її слів, становитиме +4...+9 градусів, у західних областях та у південній частині +8...+14 градусів. Хіба що свіжішою очікується завтра погода у північних областях, вдень +3...+6 градусів.

Вітер південного напрямку, помірний, на заході часом сильний.

"Більшу частину території України визначатиме поле підвищеного тиску, тому істотні опади малоймовірні, лише у західних областях пройде місцями невеликий дощ", - вказала синоптик.

У Києві 9-го січня без опадів. Температура повітря протягом дня становитиме +3+5 градусів. 10-го січня в Києві потепліє до +7 градусів. 

"А ось 11-12 січня, в суботу-неділю, в Україні похолоднішає. Хоч і з похолоданням, але тепла зима в Україні триває", - зазначила синоптик.

Хмарно та тепло: прогноз погоди на сьогодні08.01.25, 06:52 • 33159 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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