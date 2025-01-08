Синоптик розповіла, коли в Україні очікувати похолодання
Київ • УНН
В Україні 9 січня очікується тепла погода з температурою від +4 до +14 градусів. На вихідних 11-12 січня прогнозується похолодання, але зима залишатиметься теплою.
В Україні завтра, 9 січня, буде тепло, температура повітря становитиме від +4 до +14 градусів залежно від регіону. На вихідних 11-12 січня очікується похолодання, але, попри це, в Україні триває тепла зима, повідомила у середу синоптик Наталка Діденко у Facebook, пише УНН.
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"Четвер в Україні буде теплим", - повідомила Діденко.
Температура повітря впродовж дня, з її слів, становитиме +4...+9 градусів, у західних областях та у південній частині +8...+14 градусів. Хіба що свіжішою очікується завтра погода у північних областях, вдень +3...+6 градусів.
Вітер південного напрямку, помірний, на заході часом сильний.
"Більшу частину території України визначатиме поле підвищеного тиску, тому істотні опади малоймовірні, лише у західних областях пройде місцями невеликий дощ", - вказала синоптик.
У Києві 9-го січня без опадів. Температура повітря протягом дня становитиме +3+5 градусів. 10-го січня в Києві потепліє до +7 градусів.
"А ось 11-12 січня, в суботу-неділю, в Україні похолоднішає. Хоч і з похолоданням, але тепла зима в Україні триває", - зазначила синоптик.
Хмарно та тепло: прогноз погоди на сьогодні08.01.25, 06:52 • 33159 переглядiв