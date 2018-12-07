Синод УПЦ МП запретил своему епископату, монашествующим и мирянам участвовать в Объединительном соборе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Синод Украинской православной церкви Московского патриархата запретил своему епископату, духовенству, монашествующим и мирянам участвовать в Объединительном соборе, который состоится 15 декабря, передает УНН со ссылкой на официальный сайт УПЦ МП.
"На основании Постановления Собора епископов от 13 ноября 2018 года, епископату, духовенству, монашествующим и мирянам Украинской Православной Церкви участвовать в так называемом объединительном соборе не благословляется, говорится в документам по результатам решения Синода", - отмечается в сообщении.
Также указывается, священный Синод УПЦ МП отметил, что Константинопольский Патриарх не имеет никакого канонического права созвать любое собрание в Украине.
"Священный Синод также подчеркнул, что Патриарх Варфоломей не имеет права вызывать на такие собрания архиереев Украинской Православной Церкви. Планируемый "объединительный собор" считается незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители раскольнических группировок", - говорится в сообщении.
Напомним, Объединительный собор украинских православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.
Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) не будет участвовать в Объединительном Соборе по созданию Украинской поместной церкви, который состоится 15 декабря.