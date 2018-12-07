Синод УПЦ МП заборонив своєму єпископату, чернецтву і мирянам брати участь в Об’єднавчому соборі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Синод Української православної церкви Московського патріархату заборонив своєму єпископату, духовенству, чернецтву та мирянам брати участь в Об’єднавчому соборі, який відбудеться 15 грудня, передає УНН з посиланням на офіційний сайт УПЦ МП.
“На підставі Постанови Собору єпископів від 13 листопада 2018 року, єпископату, духовенству, чернецтву і мирянам Української Православної Церкви брати участь у так званому об’єднавчому соборі не благословляється, йдеться у документам за результатами рішення Синоду”, — зазначається у повідомленні.
Також вказується, священний Синод УПЦ МП наголосив, що Константинопольський Патріарх не має жодного канонічного права скликати будь-яке зібрання в Україні.
“Священний Синод також підкреслив, що Патріарх Варфоломій не має права викликати на такі зібрання архієреїв Української Православної Церкви. Запланований „об’єднавчий собор“ вважається незаконним зібранням, оскільки в ньому братимуть участь представники розкольницьких угрупувань”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Об’єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці.
Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) не братиме участі в Об’єднавчому Соборі зі створення Української помісної церкви, який відбудеться 15 грудня.