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Синод УПЦ МП заборонив своєму єпископату, чернецтву і мирянам брати участь в Об’єднавчому соборі

Київ • УНН

 • 10909 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Синод Української православної церкви Московського патріархату заборонив своєму єпископату, духовенству, чернецтву та мирянам брати участь в Об’єднавчому соборі, який відбудеться 15 грудня, передає УНН з посиланням на офіційний сайт УПЦ МП.

Синод УПЦ МП заборонив своєму єпископату, чернецтву і мирянам брати участь в Об’єднавчому соборі

“На підставі Постанови Собору єпископів від 13 листопада 2018 року, єпископату, духовенству, чернецтву і мирянам Української Православної Церкви брати участь у так званому об’єднавчому соборі не благословляється, йдеться у документам за результатами рішення Синоду”, — зазначається у повідомленні.

Також вказується, священний Синод УПЦ МП наголосив, що Константинопольський Патріарх не має жодного канонічного права скликати будь-яке зібрання в Україні.

“Священний Синод також підкреслив, що Патріарх Варфоломій не має права викликати на такі зібрання архієреїв Української Православної Церкви. Запланований „об’єднавчий собор“ вважається незаконним зібранням, оскільки в ньому братимуть участь представники розкольницьких угрупувань”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Об’єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці. 

Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) не братиме участі в Об’єднавчому Соборі зі створення Української помісної церкви, який відбудеться 15 грудня. 

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