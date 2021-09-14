Сын Елизаветы II обжалует иск в США по обвинению в изнасиловании
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Британский герцог Йоркский, принц Эндрю (средний сын Елизаветы II и принца Филиппа) обжалует иск американки Вирджинии Джуфра (Робертс), которая утверждает, что 20 лет назад он совершил против нее акты сексуального насилия, сообщает Reuters со ссылкой на документы окружного суда Манхэттена, передает УНН.
Детали
По данным агентства, его адвокаты собираются обжаловать право американского суда рассматривать исковое заявление Джуфра.
Адвокат герцога Йоркского Гэри Блоксом заявил газете The Sun, что повестку в американский суд передали почте, а по британским правилам они должны быть переданы через пристава Соединенного Королевства.
Принц и его бывшая жена Сара Фергюсон переехали из своей резиденции близ Виндзорского замка в замок Балморал в Шотландии. Газета Daily Mail предположила, что это было сделано, чтобы не получать повестку.
Контекст
В августе 2019 года Вирджиния Джуфра обвинила принца Эндрю в трех эпизодах изнасилования. По ее словам, она была вынуждена вступить в половую связь с принцем в доме финансиста Джеффри Эпштейна, а также на его частном острове. Джуфра отмечала, что тогда ей было 17 лет.