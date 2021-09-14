Син Єлизавети II оскаржить позов в США за звинуваченням у згвалтуванні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Британський герцог Йоркський, принц Ендрю (середній син Єлизавети II і принца Філіпа) оскаржить позов американки Вірджинії Джуфра (Робертс), яка стверджує, що 20 років тому він скоїв проти неї акти сексуального насильства, повідомляє Reuters з посиланням на документи окружного суду Манхеттена, передає УНН.
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За даними агентства, його адвокати збираються оскаржити право американського суду розглядати позовну заяву Джуфра.
Адвокат герцога Йоркського Гері Блоксом заявив газеті The Sun, що повістку в американський суд передали поштою, а за британськими правилами вони повинні бути передані через пристава Сполученого Королівства.
Принц і його колишня дружина Сара Фергюсон переїхали зі своєї резиденції близ Віндзорського замку в замок Балморал в Шотландії. Газета Daily Mail припустила, що це було зроблено, щоб не отримувати повістку.
Контекст
У серпні 2019 року Вірджинія Джуфра звинуватила принца Ендрю в трьох епізодах згвалтування. За її словами, вона була змушена вступити в статевий зв’язок з принцом в будинку фінансиста Джеффрі Епштейна, а також на його приватному острові. Джуфра відзначала, що тоді їй було 17 років.