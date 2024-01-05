Сын винницкой экс-судьи прославился скандальными видео, на которых он стреляет и посылает матом ВСУ и ТЦК, полиция отреагировала

29-летний сын бывшей винницкой судьи Аллы Чезгановой - Дмитрий Чезганов попал в скандал из-за видео, на котором он угрожает правоохранителям и работникам Территориальных центров комплектования и социальной поддержки по мобилизации, а также стреляет в воздух. Об этом в четверг, 4 января, сообщил "Военный курьер", передает УНН.

Детали

Как сообщается, Чезганов на своей странице в Instagram обнародовал видео, на котором он стреляет из пистолета и угрожает работникам ТЦК. На вызывающем видео мужчина в нецензурной форме высказывается.

Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика!

Сообщается, что Чезганова также привлекали к ответственности за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также за нанесение умышленного легкого телесного повреждения. На этот раз из-за стрельбы мужчину задержали полицейские вместе со спецназовцами КОРДа.

Чезганова задержали полицейские вместе со спецназовцами КОРДа. Кроме пистолета у сына экс-судьи еще обнаружили несколько гранат и запалов к ним. Теперь мажору грозит до 7 лет лишения свободы говорится в сообщении.

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Сейчас страница Дмитрия Чезганова в соцсети уже недоступна.

Мать Дмитрия Алла Чезганова ушла в отставку еще в 2017 году. До этого она много лет работала судьей Замостянского районного суда Винницы.