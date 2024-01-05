Син вінницької екссудді прославився скандальними відео, на яких він стріляє і посилає матом ЗСУ та ТЦК, поліція відреагувала

29-річний син колишньої вінницької судді Алли Чезганової – Дмитро Чезганов потрапив у скандал через відео, на якому він погрожує правоохоронцям і працівникам Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо мобілізації, а також стріляє у повітря. Про це у четвер, 4 січня, повідомив "Військовий кур'єр", передає УНН.

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Як повідомляється, Чезганов на своїй сторінці в Instagram оприлюднив відео, на якому він стріляє з пістолета і погрожує працівникам ТЦК. На зухвалому відео чоловік у нецензурній формі висловлюється.

Обережно, у відео присутня ненормативна лексика!

Повідомляється, що Чезганова також притягували до відповідальності за водіння у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також за нанесення умисного легкого тілесного ушкодження. Цього ж разу через стрілянину чоловіка затримали поліцейські разом зі спецпризначенцями КОРДу.

Чезганова затримали поліцейські разом зі спецпризначенцями КОРДу. Окрім пістолета у сина екссудді ще виявили кілька гранат і запалів до них. Тепер мажору загрожує до 7 років позбавлення волі йдеться в повідомленні.

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Наразі сторінка Дмитра Чезганова в соцмережі уже недоступна.

Мати Дмитра Алла Чезганова пішла у відставку ще у 2017 році. До цього вона багато років працювала суддею Замостянського районного суду Вінниці.