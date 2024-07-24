Во Львове на 19-м году жизни умер сын главы областной военной администрации Максима Козицкого - Зиновий, он тяжело болел. Об этом сообщил его отец в Telegram, пишет УНН.

Отошел в вечность в результате тяжелой болезни мой сын Зиновий. Он горел жизнью и мечтами, а мы - жили им! Нет ни слов, ни покоя, только горе, разрывающее сердце, - написал Максим Козицкий.

Глава Львовщины также написал, что парастас состоится сегодня в 19:00 в храме Святой Троицы, что на ул. Тершаковцев, 11а. Похороны состоятся в четверг, 25 июля, в 14:00 также в храме Святой Троицы.

Украинский католический университет, где учился Зиновий Козицкий на программе Культурология, сообщил, что у парня обнаружили онкологию вскоре после поступления в вуз.

Несмотря на страшный диагноз, Зиновий боролся до последнего - учился, проходил лечение, не терял веры. Преподаватели вспоминают Зиновия как светлого и сильного человека, он очень мужественно переносил страдания, - говорится в сообщении.

В университет добавили, что медики до последнего боролись за жизнь парня.

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