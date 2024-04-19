Сын экс-судьи из Винницы на видео угрожал ТЦК и стрелял из пистолета: что известно
Киев • УНН
В Интернете распространились видео, на которых сын бывшего винницкого судьи угрожает работникам ТЦК и правоохранительным органам и стреляет из огнестрельного оружия. Сейчас скандального мажора нашли и наказали.
В сети распространились видео, на которых сын бывшего винницкого судьи Аллы Чезгановой, Дмитрий, угрожает работникам ТЦК и правоохранительным органам, а также стреляет из огнестрельного оружия. Сейчас мужчину нашли и наказали. Сегодня он наконец отправился в изолятор временного содержания. О деталях этого резонансного дела рассказывало местное издание "20 минут", передает УНН.
Детали
28 декабря полиция Винницкой области сообщила, что правоохранители во время мониторинга социальных сетей обнаружили видео, на котором мужчина стреляет на открытой местности. Правонарушителем оказался 29-летний винничанин.
В ходе обыска по месту жительства мужчины полицейские изъяли патроны различного калибра, предмет похожий на стартовый пистолет, два предмета похожие на гранаты и два запала УЗРГМ, газовый пистолет и другие запрещенные предметы.
Имена и конкретные данные не приводились, однако, как пишет издание, общее описание преступления полностью соответствует сыну бывшей одиозной винницкой судьи Аллы Чезгановой - Дмитрию Чезганову.
Издание отмечает, в сети распространилось видео с похожим контекстом, и на нем наблюдательные люди узнали Дмитрия.
Оказалось, что видео со стрельбой и подпеванием российских песен было не единственное. Дмитрий публиковал эти ролики в своем Instagram. В них он публично, играя на гитаре, пел оскорбительные песни в сторону власти, ТЦК, СБУ, правоохранительных органов и в целом мобилизации в Украине.
Издание пишет что, сын экс-судьи не был замечен до этого местным ТЦК. А заинтересовались им после того, как попали на видео, где он стреляет на открытой местности.
Мужчину разыскивали оперативники при силовой поддержке спецназовцев КОРД. В результате обысков по данному факту правоохранители открыли уголовное производство.
Издание "20 минут" обратилось к пресс-секретарю полицейского главка Зарине Маевской. Журналисты спросили, связаны ли эти новости, но в связи с уголовным производством пресс-секретарь не могла предоставить сведений об участниках.
"Я не могу подтвердить или опровергнуть эту информацию из-за уголовного производства, ведь в таких случаях нельзя разглашать детали", - пояснила пресс-секретарь.
Изъятые вещи были направлены на экспертизу.
"Он не задержан, но во время обыска изъяты предметы, похожие на боеприпасы и патроны. Сейчас мы не можем задержать его, поскольку в соответствии с частью первой статьи 296, это не предусматривается, если это не имеет тяжких последствий" рассказала тогда Зарина Маевская.
Как отмечает издание, видео со стрельбой было опубликовано еще 14 февраля 2022 года. Сейчас социальных сетей парня уже нет.
Позже уже после публикации издания "20 минут" стало известно, что Дмитрий получил 10 суток административного ареста. Такое решение вынес Винницкий городской суд, а затем оставил в силе Винницкий апелляционный суд.
"В совершенном винничанин раскаялся, даже удалил свой аккаунт в упомянутой соцсети, однако решение суда первой инстанции не принял. В апелляционной жалобе просил обжалуемое постановление отменить, а производства по делу закрыть: считает, что в его действиях события и состав административного правонарушения нет. На этом настаивал и защитник правонарушителя. По его мнению, социальная сеть не является общественным местом, а мелкое хулиганство – это нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное придирание граждан и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан.
Однако Винницкий апелляционный суд в своем постановлении, согласившись с выводом суда первой инстанции, указал: в сферу хулиганства как противоправных посягательств на общественный порядок относится и общение людей в виртуальном пространстве.
Интернет-ресурс "Instagram", по его убеждению, отвечает критериям виртуального общения, где должен быть обеспечен общественный порядок.
Что касается распространенного в этой соцсети материала, то ВАС, как и городской суд, подчеркнул: видео – не просто обидное, а вредное для Украины. Оно действует в пользу врага, тщательно отслеживающего украинские источники и использующего их в информационной войне против нашего государства", - говорится в сообщении суда.
Сегодня, 19 апреля, Дмитрий был помещен в изолятор временного содержания где будет отбывать 10 суток админареста.
Справочно
По данным издания, Алла Чезганова была судьей Винницкого городского суда до 2017 года. Позже она самостоятельно подала заявление об отставке с должности.
Чезганова была известна рассмотрением многих резонансных дел, таких как: калиновский сепаратист Вадим Майстренко, дело по иску врача Центра реабилитации инвалидов Виталия Токарчука, дело "шестого декабря", главным фигурантом которого является Юрий Павленко ("Хорт") и других.
Однако, как пишет "20 минут", ее репутация была достаточно скандальной - многие судебные дела, которые находились под ее рассмотрением, сопровождались митингами и протестами.
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