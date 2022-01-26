Сын Джона Леннона выставил на аукцион памятные вещи группы The Beatles
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Сын музыканта Джона Леннона Джулиан выставил на цифровой NFT-аукцион памятные вещи группы The Beatles. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
На торги выставлено:
• одежду, которую носил Джон Леннон;
• рукописные заметки Пола Маккартни;
• гитары, которые Джон Леннон подарил сыну Джулиану;
• афганское пальто Джона Леннона со съемок фильма "Волшебная тайна" и черный плащ, который он носил в фильме "Помогите!";
• ноты к песне Hey Jude, которую написал Пол Маккартни.
"Благодаря этой коллекции NFT я могу предоставить эксклюзивный доступ к особым предметам, которыми я дорожу, и по-новому продолжить наследие моего отца", — отметил Джулиан Леннон.
Аукцион состоится 7 февраля, однако торги и регистрация уже начались. Часть денег передадут в фонд Джона Леннона "Белое перо".
Контекст
Группа The Beatles была основана в 1960 году в Ливерпуле. В основном составе коллектива играли Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр.
Квартет стал одной из самых успешных групп в истории. Шесть из 14 официальных альбомов The Beatles стали “бриллиантовыми”, каждый имел тираж более 10 млн копий.
Коллектив распался в 1970 году.