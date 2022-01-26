Син Джона Леннона виставив на аукціон памʼятні речі гурту The Beatles
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Син музиканта Джона Леннона Джуліан виставив на цифровий NFT-аукціон пам'ятні речі гурту The Beatles. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.
Деталі
На торги виставлено:
• одяг, який носив Джон Леннон;
• рукописні нотатки Пола Маккартні;
• гітари, які Джон Леннон подарував сину Джуліану;
• афганське пальто Джона Леннона зі зйомок фільму "Чарівна таємниця" та чорний плащ, який він носив у фільмі "Допоможіть!";
• ноти до пісні Hey Jude, яку написав Пол Маккартні.
"Завдяки цій колекції NFT я можу надати ексклюзивний доступ до особливих предметів, якими я дорожу, і по-новому продовжити спадщину мого батька", — зазначив Джуліан Леннон.
Аукціон відбудеться 7 лютого, проте торги та реєстрація вже розпочалися. Частину грошей передадуть у фонд Джона Леннона "Біле перо".
Контекст
Гурт The Beatles було засновано 1960 року в Ліверпулі. В основному складі колективу грали Джон Леннон, Пол Маккартні, Джордж Харрісон та Рінго Старр.
Квартет став одним із найуспішніших гуртів в історії. Шість із 14 офіційних альбомів The Beatles стали “діамантовими”, кожен мав тираж понад 10 млн копій.
Колектив розпався 1970 року.