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Син Джона Леннона виставив на аукціон памʼятні речі гурту The Beatles

Син Джона Леннона виставив на аукціон памʼятні речі гурту The Beatles

Київ • УНН

 • 20837 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Син музиканта Джона Леннона Джуліан виставив на цифровий NFT-аукціон пам'ятні речі гурту The Beatles. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

На торги виставлено:

• одяг, який носив Джон Леннон;

• рукописні нотатки Пола Маккартні;

• гітари, які Джон Леннон подарував сину Джуліану;

• афганське пальто Джона Леннона зі зйомок фільму "Чарівна таємниця" та чорний плащ, який він носив у фільмі "Допоможіть!";

• ноти до пісні Hey Jude, яку написав Пол Маккартні.

"Завдяки цій колекції NFT я можу надати ексклюзивний доступ до особливих предметів, якими я дорожу, і по-новому продовжити спадщину мого батька", — зазначив Джуліан Леннон.

Аукціон відбудеться 7 лютого, проте торги та реєстрація вже розпочалися. Частину грошей передадуть у фонд Джона Леннона "Біле перо".

Контекст

Гурт The Beatles було засновано 1960 року в Ліверпулі. В основному складі колективу грали Джон Леннон, Пол Маккартні, Джордж Харрісон та Рінго Старр.

Квартет став одним із найуспішніших гуртів в історії. Шість із 14 офіційних альбомів The Beatles стали “діамантовими”, кожен мав тираж понад 10 млн копій.

Колектив розпався 1970 року.

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