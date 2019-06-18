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Семья Фриды Кало опровергла утверждение о существовании записи голоса художницы

Киев • УНН

 • 11120 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Родственники художницы Фриды Кало заявили, что записей ее голоса не существует. Об этом сообщила в понедельник газета Milenio, передает УНН.

Семья Фриды Кало опровергла утверждение о существовании записи голоса художницы

"Насколько известно семье Кало, записей голоса Фриды нет", - цитирует издание внучатую племянницу художницы Мару Ромеро Кало.

Так она прокомментировала появившуюся ранее информацию о том, что сотрудники Национальной фонотеки Мексики обнаружили фрагмент радиопередачи, где, по их мнению, мог звучать голос художницы. Программа была записана в 1953 или 1954 году.

Напомним, Фрида Кало умерла в июле 1954 года в Мехико в возрасте 47 лет. Она считается одной из самых знаменитых художниц Латинской Америки.

Ее кисти принадлежат такие известные работы, как "Две Фриды", "Автопортрет с обезьянкой", "Корни". На мировых аукционах картины Кало идут за миллионы долларов.

Напомним, ранее мексиканский суд запретил в апреле прошлого года продажи в стране кукол Барби в образе мексиканской художницы Фриды Кало.

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