Семья Фриды Кало опровергла утверждение о существовании записи голоса художницы

"Насколько известно семье Кало, записей голоса Фриды нет", - цитирует издание внучатую племянницу художницы Мару Ромеро Кало.

Так она прокомментировала появившуюся ранее информацию о том, что сотрудники Национальной фонотеки Мексики обнаружили фрагмент радиопередачи, где, по их мнению, мог звучать голос художницы. Программа была записана в 1953 или 1954 году.

Напомним, Фрида Кало умерла в июле 1954 года в Мехико в возрасте 47 лет. Она считается одной из самых знаменитых художниц Латинской Америки.

Ее кисти принадлежат такие известные работы, как "Две Фриды", "Автопортрет с обезьянкой", "Корни". На мировых аукционах картины Кало идут за миллионы долларов.

Напомним, ранее мексиканский суд запретил в апреле прошлого года продажи в стране кукол Барби в образе мексиканской художницы Фриды Кало.