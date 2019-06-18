Сім'я Фріди Кало спростувала твердження про існування запису голосу художниці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Родичі художниці Фріди Кало заявили, що записів її голосу не існує. Про це повідомила в понеділок газета Milenio, передає УНН.
"Наскільки відомо сім'ї Кало, записів голосу Фріди немає", - цитує видання внучату племінницю художниці Мару Ромеро Кало.
Так вона прокоментувала інформацію, яка з'явилася раніше, про те, що співробітники Національної фонотеки Мексики виявили фрагмент радіопередачі, де, на їхню думку, міг звучати голос художниці. Програма була записана в 1953 або 1954 році.
Нагадаємо, Фріда Кало, померла в липні 1954 року в Мехіко у віці 47 років. Вона вважається однією з найбільш знаменитих художниць Латинської Америки.
Її пензлю належать такі відомі роботи, як "Дві Фріди", "Автопортрет з мавпочкою", "Коріння". На світових аукціонах картини Кало йдуть за мільйони доларів.
Нагадаємо, раніше мексиканський суд заборонив у квітні минулого року продаж в країні ляльок Барбі в образі мексиканської художниці Фріди Кало.