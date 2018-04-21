ЗМІ: суд в Мексиці заборонив продаж моделі ляльки Барбі в образі художниці Фріди Кало
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Мексиканський суд заборонив у четвер продаж в країні ляльок Барбі в образі мексиканської художниці Фріди Кало. Про це повідомив телеканал teleSUR, інформує УНН.
За словами адвоката нащадків художниці Пабло Сангрі, рішення суду доводить, що права на образ Кало належать виключно її сім’ї. “Я рада, так як вважаю, що правосуддя перемогло. Ми, сім’я Кало, є тими, кому належать права на все це”, — заявила племінниця художниці Мара Ромеро Пінеда.
Постанова набуде чинності на всій території Мексики, проте Mattel може його оскаржити. За даними телеканалу, аналогічний позов представники родини Кало мають намір подати в США.
Лялька, натхненна образом мексиканської художниці, була представлена Mattel напередодні Міжнародного жіночого дня. Крім Кало, в лінійку під назвою “Надихаючі жінки” увійшли ляльки, прототипами яких стали льотчиця Амелія Ерхарт і математик Кетрін Джонсон. Унікальна серія іграшок була спрямована на вшанування сучасних рольових моделей жінок в суспільстві.
Як повідомляв УНН, поліція в Мексиці оперативно розшукала вкрадений трофей футбольної Ліги Європи.