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Семейную компанию радикала Рыбалки поймали на оффшорных операциях

Киев • УНН

 • 9659 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В течение последних 12 месяцев ООО "Фаэтон Транс" осуществило около 5 операций с оффшорными юрисдикциями. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала YouControl, передает УНН.

Семейную компанию радикала Рыбалки поймали на оффшорных операциях

"В течение последних доступных 12 месяцев компания провела 5-10 операций с оффшорами, признанными в Украине", - сообщает YouControl.

Также отмечается, что за последние три года ООО "Фаэтон Транс" фигурировало в 92 уголовных судебных делах.

Всего в компании 98 судебных дел за последние три года, подсчитала аналитическая система YouControl.

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Добавим, что уставный капитал ООО "Фаэтон Транс" составляет 54,5 тыс. грн. Конечным бенефициарным владельцем компании является Татьяна Лунгу.

ООО "Фаэтон Транс", согласно постановлению Печерского райсуда, входит в состав снековой компании S.Group, контролируемой семьей депутата от РПЛ Сергея Рыбалки.

Ранее УНН сообщал, что операции с оффшорными юрисдикциями проводят ООО "Чистая планета", ООО "Снэк Экспорт" и ООО "Агросахинвест-2002. Компании также контролируются семьей Рыбалки.

Напомним, СБУ расследует факты торговли снеками ООО "Снэк Экспорт" на оккупированных территориях.

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