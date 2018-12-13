Сімейну компанію радикала Рибалки впіймали на офшорних операціях
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Протягом останніх 12 місяців ТОВ "Фаетон Транс" здійснило близько 5 операцій з офшорними юрисдикціями. Про це свідчать дані аналітичного порталу YouControl, передає УНН.
"Протягом останніх доступних 12 місяців компанія провела 5-10 операцій з офшорами, визнаними в Україні", - повідомляє YouControl.
Також зазначається, що за останні три роки ТОВ "Фаетон Транс" фігурувало у 92 кримінальних судових справах.
Всього у компанії 98 судових справ за останні три роки, підрахувала аналітична система YouControl.
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Додамо, що статутний капітал ТОВ "Фаетон Транс" становить 54,5 тис. грн. Кінцевим бенефіціарним власником компанії є Тетяна Лунгу.
ТОВ "Фаетон Транс", згідно з ухвалою Печерського райсуду, входить до складу снекової корпорації S.Group, що контролюється родиною депутата від РПЛ Сергія Рибалки.
Раніше УНН повідомляв, що операції з офшорними юрисдикціями проводять ТОВ "Чиста планета", ТОВ "Снек Експорт" та ТОВ "Агросахінвест-2002. Компанії також контролюються родиною Рибалки.
Нагадаємо, СБУ розслідує факти торгівлі снеками ТОВ "Снек Експорт" на окупованих територіях.