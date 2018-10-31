Сімейна компанія радикала Рибалки відмовляється платити пеню за прострочений штраф

Зазначимо, що у вересні минулого року Тимчасова адміністративна колегія Дніпропетровського обласного відділення АМКУ оштрафувала ТОВ “Снек Експорт ” на 68 тис. грн за поширення інформації, що вводить в оману покупця.

Зокрема, Товариство було оштрафоване за те, що вказувало на упаковках своєї снекової продукції дані про начебто наявність оригінальних інгредієнтів у сухариках, на кшталт справжніх сирів та соусів. Насправді ж, компанія використовувала смакові та ароматні суміші.

ТОВ “Снек Експорт” не визнало факт порушення конкурентного законодавства та спробувало оскаржити рішення АМКУ у Господарському суді Дніпропетровської області. Проте, суд відмовив ТОВ “Снек Експорт” у задоволенні їх вимог.

Пізніше, Товариство спробувало оскаржити рішення суду першої інстанції, подавши скаргу до Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

Однак і цього разу програло.

Таким чином, суд все ж змусив “Снек Експорт” сплатити 68 тис. грн штрафу за обман покупця.

Однак, оскільки виплата штрафної санкції відбулася із порушенням строків, АМКУ знову подав до суду на компанію.

Комітет вимагає від “Снек Експорт” сплатити до бюджету пеню у розмірі 19 тис. 380 грн "за порушення строків сплати штрафу“. Компанія ж не поспішає цього робити і намагається оскаржити вимогу АМКУ в апеляційній судовій інстанції.

Зауважимо, що ТОВ “Снек Експорт” входить до родинної групи снекових компаній нардепа від РПЛ Сергія Рибалки та належить особисто батькові Рибалки — Віктору.

Нагадаємо, за даними YouControl, ТОВ “Снек Експорт” торгує з країнами під санкціями та регулярно проводить операції з офшорами.

Крім того, проти ТОВ “Снек Експорт” СБУ розслідує кримінальну справу за підозрою у фінансуванні тероризму. По одному з епізодів провадження вже було винесено обвинувальний вирок. Слідство, зокрема, встановило схему поставок і реалізації снеків виробництва “Снек Експорт” на території так званої “ЛНР”.