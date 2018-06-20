Справа про торгівлю з "ЛНР": сімейна компанія Рибалки спробувала виключити себе із обвинувального вироку суду
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. ТОВ "Снек експорт" звернулося до Апеляційного суду Полтавської області із проханням виключити з тексту вироку Зарічного районного суду міста Суми посилання щодо причетності Товариства та його посадових осіб до кримінального провадження у справі за пособництво фінансуванню тероризму. Про це йдеться у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, передає УНН.
Як відомо, 29 березня 2018 року Зарічний суд міста Суми виніс обвинувальний вирок менеджеру ТОВ “Снек експорт” Юрію Джабраїлову у справі за пособництво фінансуванню тероризму.
Між прокурором та Джабраїловим була укладена угода про визнання винуватості. Клопотання про затвердження цієї угоди надійшло від прокурора в судовому засіданні від 6 березня 2018 року.
Проте, 1 червня поточного року ТОВ "Снек експорт" звернулося до Апеляційного суду Полтавської області із апеляційною скаргою на вирок Зарічного районного суду від 29 березня поточного року.
Так, в апеляційних скаргах захист Товариства просив скасувати вирок суду першої інстанції щодо Джабраїлова та направити кримінальне провадження органу досудового розслідування для здійснення досудового розслідування в загальному порядку.
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Також у апеляційній скарзі ТОВ "Снек експорт", в особі генерального директора Товариства Сергія Білого, просило змінити вирок суду в частині виключення з тексту вироку посилання щодо причетності ТОВ "Снек експорт" та його посадових осіб до кримінального провадження у справі за пособництво фінансуванню тероризму.
Вивчивши матеріали справи, суд вирішив повернути скаргу апелянтам.
"Чинним кримінальним процесуальним законодавством не передбачено оскарження вироку суду першої інстанції на підставі угоди між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості, іншими особами крім обвинуваченого, його захисника, законного представника та прокурора, вважаю за необхідне повернути апеляційні скарги захисників ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4, Товариства з обмеженою відповідальністю "ОСОБА_5 експорт" в особі генерального директора ОСОБА_5, особам, які їх подали", - йдеться у тексті ухвали.
Зауважимо, що ТОВ “Снек експорт” належить батькові нардепа Сергія Рибалки та входить до родинної групи компаній політика із виробництва снекової продукції.
А за даними слідчих СБУ та суду, саме ТОВ “Снек експорт” підписувало “угоди” з контрагентами на території, підконтрольній “ЛНР”.
Більше того, прокурори у справі (за фактом пособництва тероризму - ред.) надали суду докази смс-листування топ-менеджерів ТОВ “Снек експорт” з питань поставок снеків в ОРДЛО.