Дело по торговле с "ЛНР": семейная компания Рыбалки попыталась исключить себя из обвинительного приговора суда

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КИЕВ. 20 июня. УНН. ООО "Снек экспорт" обратилось в Апелляционный суд Полтавской области с просьбой исключить из текста приговора Заречного районного суда города Сумы ссылки относительно причастности Общества и его должностных лиц к уголовному производству по делу за пособничество финансированию терроризма. Об этом говорится в Едином реестре досудебных расследований, передает УНН.

Как известно, 29 марта 2018 года Заречный суд города Сумы вынес обвинительный приговор менеджеру ООО "Снэк экспорт" Юрию Джабраилову по делу за пособничество финансированию терроризма.

Между прокурором и Джабраиловым было заключено соглашение о признании виновности. Ходатайство об утверждении этого соглашения поступило от прокурора в судебном заседании от 6 марта 2018 года.

Однако, 1 июня текущего года ООО "Снек экспорт" обратилось в Апелляционный суд Полтавской области с апелляционной жалобой на приговор Заречного районного суда от 29 марта текущего года.

Так, в апелляционных жалобах защита Общества просила отменить приговор суда первой инстанции в отношении Джабраилова и направить уголовное производство органа досудебного расследования для осуществления досудебного расследования в общем порядке.

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Также в апелляционной жалобе ООО "Снек экспорт", в лице генерального директора Общества Сергея Белого, просило изменить приговор суда в части исключения из текста приговора ссылки о причастности ООО "Снек экспорт" и его должностных лиц к уголовному производству по делу за пособничество финансированию терроризма.

Изучив материалы дела, суд решил вернуть жалобу апеллянтам.

"Действующим уголовным процессуальным законодательством не предусмотрено обжалование приговора суда первой инстанции на основании соглашения между прокурором и подозреваемым, обвиняемым о признании виновности, другими лицами кроме обвиняемого, его защитника, законного представителя и прокурора, считаю необходимым вернуть апелляционные жалобы защитников ЛИЦО_2 и ЛИЦО_3 в интересах ЛИЦО_4, Общества с ограниченной ответственностью "ЛИЦО_5 экспорт" в лице генерального директора ЛИЦО_5, лицам, которые их подали", - говорится в тексте постановления.

Отметим, что ООО "Снек экспорт" принадлежит отцу нардепа Сергея Рыбалки и входит в семейную группу компаний политика по производству снековой продукции.

А по данным следователей СБУ и суда, именно ООО "Снек экспорт" подписывало "соглашения" с контрагентами на территории, подконтрольной "ЛНР".

Более того, прокуроры по делу (по факту пособничества терроризму - ред.) предоставили доказательства смс-переписки топ-менеджеров ООО "Снек экспорт" по вопросам поставок снеков в ОРДЛО.

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