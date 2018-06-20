Дело по торговле с "ЛНР": семейная компания Рыбалки попыталась исключить себя из обвинительного приговора суда

КИЕВ. 20 июня. УНН. ООО "Снек экспорт" обратилось в Апелляционный суд Полтавской области с просьбой исключить из текста приговора Заречного районного суда города Сумы ссылки относительно причастности Общества и его должностных лиц к уголовному производству по делу за пособничество финансированию терроризма. Об этом говорится в Едином реестре досудебных расследований, передает УНН.