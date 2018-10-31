Семейная компания радикала Рыбалки отказывается платить пеню за просроченный штраф
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. ООО "Снэк Экспорт" подало апелляцию на решение Хозяйственного суда Днепропетровской области по уплате Обществом пени в сумме 19 тыс. 380 грн за нарушение сроков уплаты штрафа. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.
Отметим, что в сентябре прошлого года Временная административная коллегия Днепропетровского областного отделения АМКУ оштрафовала ООО “Снэк Экспорт” на 68 тыс. грн за распространение информации, вводящей в заблуждение покупателя.
В частности, Общество было оштрафовано за то, что указывало на упаковках своей снэковой продукции данные о якобы наличии оригинальных ингредиентов в сухариках, наподобие настоящих сыров и соусов. На самом деле, компания использовала вкусовые и ароматические смеси.
ООО “Снэк Экспорт” не признало факт нарушения конкурентного законодательства и попыталось обжаловать решение АМКУ в Хозяйственном суде Днепропетровской области. Однако, суд отказал ООО “Снэк Экспорт” в удовлетворении их требований.
Позже, Общество попыталось обжаловать решение суда первой инстанции, подав жалобу в Днепропетровский апелляционный хозяйственный суд.
Однако и на этот раз проиграло.
Таким образом, суд все же заставил “Снэк Экспорт” оплатить 68 тыс. грн штрафа за обман покупателя.
Однако, поскольку выплата штрафной санкции состоялась с нарушением сроков, АМКУ снова подал в суд на компанию.
Комитет требует от “Снэк Экспорт” уплатить в бюджет пеню в размере 19 тыс. 380 грн “за нарушение сроков уплаты штрафа”. Компания же не спешит этого делать и пытается оспорить требование АМКУ в апелляционной судебной инстанции.
Отметим, что ООО “Снэк Экспорт” входит в семейную группу снэковых компаний нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки и принадлежит лично отцу Рыбалки — Виктору.
Напомним, по данным YouControl, ООО “Снэк Экспорт” торгует со странами под санкциями и регулярно проводит операции с оффшорами.
Кроме того, против ООО “Снэк Экспорт” СБУ расследует уголовное дело по подозрению в финансировании терроризма. По одному из эпизодов производства уже вынесен обвинительный приговор. Следствие, в частности, установило схему поставок и реализации снэков производства “Снэк Экспорт” на территории так называемой “ЛНР”.