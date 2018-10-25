Родинна компанія радикала Рибалки загрузла у кримінальних справах

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. За останні три роки ТОВ "Снек Експорт" фігурувала в 143 кримінальних судових справах. Про це свідчать дані YouControl, передає УНН.

Також, згідно з даними YouControl, за останні три роки компанія "Снек Експорт" виступила відповідачем в 5 судових справах. Всього у компанії 156 судових справ за останні три роки.

Також, згідно з даними YouControl, за останні 12 місяців компанія провела 5 - 10 операцій з країнами, що перебувають під санкціями.

"Торгівля з країнами під санкціями збільшує ймовірність не тільки репутаційних ризиків, а й потрапляння в санкційні списки в майбутньому, зокрема через порушення міжнародного законодавства щодо фінансування тероризму та відмивання коштів", - наголошується в YouControl.

Розмір статутного капіталу "Снек Експорт" становить всього 23 тис. 700 грн.

Уточнимо, що компанія належить батькові народного депутата від РПЛ Сергію Рибалці.

Нагадаємо, що СБУ підозрює ТОВ "Снек Експорт" в фінансуванні тероризму коштами збуту снекової продукції на непідконтрольних Україні окупованих територіях.

Про те, що снеки цієї компанії дійсно продають в Криму і "ДНР" не раз писали журналісти, публікуючи відповідні фото та чеки.

Уточнимо, що один з топ-менеджерів ТОВ "Снек Експорт" вже отримав обвинувальний вирок суду за "пособництво у фінансуванні тероризму", проте ця обставина поки ніяк не позначилася на кар'єрі народного депутата Рибалки. Він, як ні в чому не бувало, продовжує роботу в парламенті, хоча і був позбавлений посади голови фінансового комітету.

Нагадаємо, що раніше лідер РПЛ Олег Ляшко обіцяв більш серйозне покарання для тих, хто торгує з ОРДЛО. "Ті, хто торгують з ОРДЛО повинні сидіти у в'язниці", - заявив головний радикал, коментуючи кримінальну справу проти ТОВ "Снек Експорт".

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