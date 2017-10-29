Компанії сім'ї Рибалки постачають в ОРДЛО великі обсяги снеків - розслідування

Казанський пояснив, що йдеться про компанію "Снек Експорт", яка входить до складу сімейної корпорації нардепа Сергія Рибалки S.Group.

"Ці підприємства ведуть активну торгівлю з бойовиками, з супермаркетами, які фактично були вкрадені бойовиками у власників. З іншими компаніями-оптовиками, які були так само відтиснуті угрупованням Захарченка у законних власників", - сказав він.

Як доказ наданої інформації, журналіст опублікував відео і фото чеків на придбані в окупованому Донецьку товари.

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"Горішки "Козацька слава", "Козацька розвага" можна побачити в Донецьку практично в будь-якому супермаркеті, практично в будь-якому магазині. На доказ цього люди, які знаходяться там, вони відзняли кілька роликів, фотографій і навіть купили цю продукцію на касах, прямо в супермаркетах. Дані товари були придбані в супермаркеті, який називається "Перший Республіканський". Нагадаю, що це просто вкрадені магазини, "віджаті", які зараз контролює Захарченко, який зараз контролює торгівлю, серед іншого, й українськими товарами", - розповів він.

Журналіст додав, що на непідконтрольному Донбасі продають великий спектр товарів компанії "Снек Експорт". Йдеться не про поодинокі, а про об'ємні, регулярні поставки, додав він.

"Ми бачимо зразки продукції, купленої в Макіївці, зразки продукції, купленої в магазині міста Харцизьк. Це різні міста у непідконтрольній Україні Донецькій області. Це свідчить про те, що поставки цієї продукції ведуться великими об'ємами. Тобто, це не просто одиничне завезення кількох пачок горішків", - додав він.

Як повідомляв УНН, підозрюваний в торгівлі з ОРДЛО топ-менеджер S.Group був заарештований на 60 діб в рамках кримінального провадження за підозрою у фінансуванні тероризму.