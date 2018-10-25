Семейная компания радикала Рыбалки погрязла в уголовных делах

Также, согласно данным YouControl, за последние три года компания “Снек Экспорт” выступила ответчиком в 5 судебных делах. Всего у компании 156 судебных дел за последние три года.

Также, согласно данным YouControl, за последние 12 месяцев компания провела 5 — 10 операций со странами под санкциями.

“Торговля со странами под санкциями увеличивает вероятность не только репутационных рисков, но и попадание в санкционные списки в будущем, в частности из-за нарушения международного законодательства по финансированию терроризма и отмывания средств”, — отмечается в YouControl.

Размер уставного капитала “Снек Экспорт” составляет всего 23 тыс. 700 грн.

Уточним, что компания принадлежит отцу народного депутата от РПЛ Сергею Рыбалке.

Напомним, что СБУ подозревает ООО “Снек Экспорт” в финансировании терроризма по средствам сбыта снэковой продукции на неподконтрольных Украине оккупированных территориях.

О том, что снэки этой компании действительно продают в Крыму и “ДНР” не раз писали журналисты, публикуя соответствующие фото и чеки.

Уточним, что один из топ-менеджеров ООО “Снэк Экспорт” уже получил обвинительный приговор суда за “пособничество в финансировании терроризма”, однако это обстоятельство пока никак не отразилось на карьере народного депутата Рыбалки. Он, как ни в чем не бывало, продолжает работу в Парламенте, хотя и был лишен должности главы финансового комитета.

Напомним, что ранее лидер РПЛ Олег Ляшко обещал более серьезное наказание для тех, кто торгует с ОРДЛО. “Те, кто торгуют с ОРДЛО должны сидеть в тюрьме”, — заявил главный радикал, комментируя уголовное дело против ООО “Снэк Экспорт”.