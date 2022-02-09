Семь раз вакцинированный российский политик Жириновский заболел коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Российский политик Владимир Жириновский, который уже семь раз вакцинировался, заболел коронавирусом. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
Так, сначала сообщали, что у политика поражено 50-75% легких и он госпитализирован.
Впоследствии, глава Либерально-демократической партии России Александр Дюпин сообщил, что Жириновский продолжает работать и чувствует себя хорошо, однако без уточнения дома или на госпитализации.
В частности, российские СМИ сообщили, что Жириновского все же госпитализировали в Центральную клиническую больницу Москвы.
Дополнения
Седьмой раз Жириновский сделал прививку от коронавируса в декабре прошлого года.
Напомним
Жириновский "славится" своими скандальными действиями и заявлениями. Одно из таких, что "Киеву должна остаться треть Украины, остальные территории должны принадлежать РФ".