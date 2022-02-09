Сім разів вакцинований російський політик Жириновський захворів на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Російський політик Володимир Жириновський, який вже сім разів вакцинувався, захворів на коронавірус. Про це пише УНН із посиланням на російські ЗМІ.
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Так, спочатку повідомляли, що у політика уражено 50-75% легень і він госпіталізований.
Згодом, глава Ліберально-демократичної партії Росії Олександр Дюпін повідомив, що Жириновський продовжує працювати і почувається добре, однак без уточнення вдома чи на госпіталізації.
Зокрема, російські ЗМІ повідомили, що Жириновського все ж госпіталізували у центральну клінічну лікарню Москви.
Доповнення
Всьоме Жириновський зробив щеплення від коронавірусу у грудні минулого року.
Нагадаємо
Жириновський "славиться" своїми скандальними діями та заявами. Одна з таких, що "Києву повинна залишитися третина України, інші території повинні належати РФ".