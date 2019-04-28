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Жириновський "поділив" Україну ножем

Жириновський "поділив" Україну ножем

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що Києву повинна залишитися третина України, інші території повинні належати РФ. Про це Жириновський говорив, розрізаючи торт у вигляді України, який йому презентувала ведуча телеканалу "Росія" Ольга Скабєєва. Відео з російським політиком опублікували в соцмережі Twitter, передає УНН.

"Чернігів, Суми, Донецьк, Запоріжжя - все це Росія. Ми Києву залишаємо те, з чим він до нас прийшов - Київ, Поділ, щось ще. Ідеальний варіант, щоб вони не ображалися - ми залишаємо Україні 1/3, у напрямку заходу. Решта - це Південно-Східна Росія, Малоросія і Новоросія. А тут нехай називається Галичина - це я залишаю їм", - говорить Жириновський на відео.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ГПУ склала підозра Жириновському в посяганні на територіальну цілісність України

Нагадаємо, 27 квітня президент Росії Володимир Путін заяви, що Москва розглядає можливість надавати громадянство РФ у спрощеному порядку не тільки жителям ОРДЛО, а громадянам всієї України.

#Russia 's nationalist politician Zhirinovsky was presented with a birthday cake in shape of #Ukraine by #Kremlin propagandists Skabeeva @OSkabeeva & у відповіді Popov @POPOVRTR . Zhirinovsky cuts the cake commenting that 2/3 of Ukraine should be annexed by Russia: pic.twitter.com/E3aARcU2hi

- Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) 27 квітня 2019 р.

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