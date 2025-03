Жириновський "поділив" Україну ножем

"Чернігів, Суми, Донецьк, Запоріжжя - все це Росія. Ми Києву залишаємо те, з чим він до нас прийшов - Київ, Поділ, щось ще. Ідеальний варіант, щоб вони не ображалися - ми залишаємо Україні 1/3, у напрямку заходу. Решта - це Південно-Східна Росія, Малоросія і Новоросія. А тут нехай називається Галичина - це я залишаю їм", - говорить Жириновський на відео.

Нагадаємо, 27 квітня президент Росії Володимир Путін заяви, що Москва розглядає можливість надавати громадянство РФ у спрощеному порядку не тільки жителям ОРДЛО, а громадянам всієї України.

