Жириновский "поделил" Украину ножом

“Чернигов, Сумы, Донецк, Запорожье — все это Россия. Мы Киеву оставляем то, с чем он к нам пришел — Киев, Подол, что-то ещё. Идеальный вариант, чтоб они не обижались — мы оставляем Украине 1/3, с движением на запад. Остальное — это Юго-Восточная Россия, Малороссия и Новороссия. А здесь пускай будет називаться Галиция — это я оставляю им”, — говорит Жириновский на видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГПУ составила подозрение Жириновскому в посягательстве на территориальную целостность Украины

Напомним, 27 апреля президент России Владимир Путин заяви, что Москва рассматривает возможность предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке не только жителям ОРДЛО, а гражданам всей Украины.

#Russia’s nationalist politician Zhirinovsky was presented with a birthday cake in shape of #Ukraine by #Kremlin propagandists Skabeeva @OSkabeeva & Popov @POPOVRTR. Zhirinovsky cuts the cake commenting that 2/3 of Ukraine should be annexed by Russia: pic.twitter.com/E3aARcU2hi

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) 27 квітня 2019 р.