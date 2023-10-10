Семь обстрелов за день: Никопольщина содрогалась от ударов тяжелой артиллерии рф
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Никопольщина содрогалась сегодня от ударов тяжелой артиллерии врага. Русские также попали по району тремя драконами-камикадзе. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА, Сергей Лысак, пишет УНН.
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«7 обстрелов в день. Никопольщина содрогалась от ударов тяжелой артиллерии врага. А еще агрессор попал по району тремя дронами-камикадзе. В самом Никополе повреждены 16 частных домов и 8 хозяйственных сооружений. Одна – уничтожена. Побиты гимназия и четверть сотни солнечных панелей. Задело газопроводы и линии электропередач», - сообщил Лысак в Telegram.
По его словам, есть разрушения и в Марганецкой громаде. Изуродованы 3 дома местных, хозяйственные постройки. А еще – электросети.
«Впрочем, самое главное – это жизнь и здоровье людей. И сегодня они, к счастью, уцелели. В остальных районах Днепропетровщины день прошел спокойно», - отметил Лысак.
Дополнение
россияне утром вторника нанесли удары по Никополю.