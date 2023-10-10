Сім обстрілів за день: Нікопольщина здригалася від ударів важкої артилерії рф

Цитата

«7 обстрілів за день. Нікопольщина здригалася від ударів важкої артилерії ворога. А ще агресор поцілив по району трьома дронами-камікадзе. У самому Нікополі пошкоджені 16 приватних будинків та 8 господарських споруд. Одна – знищена. Побиті гімназія і чверть сотні сонячних панелей. Зачепило газогони та лінії електропередач», - повідомив Лисак у Telegram.

За його словами, є руйнування і в Марганецькій громаді. Понівечені 3 оселі місцевих, господарські споруди. А ще – електромережі.

«Втім, найголовніше – це життя і здоров’я людей. І сьогодні вони, на щастя, вціліли. В решті районів Дніпропетровщини день минув спокійно», - зазначив Лисак.

Доповнення

Росіяни вранці вівторка завдали ударів по Нікополю.