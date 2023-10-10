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На ранок окупанти вдарили по Нікополю - ОВА

На ранок окупанти вдарили по Нікополю - ОВА

Київ • УНН

 • 418590 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Росіяни вранці вівторка завдали ударів по Нікополю, наслідки яких уточнюються. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Цитата

"... вже із самого ранку агресор знову вдарив по багатостраждальному Нікополю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наслідки ворожої атаки уточнюються. 

Доповнення 

Учора окупанти знову обстріляли Нікополь. Впродовж понеділка росіяни вгатили по району п'ять разів.

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