Наутро оккупанты ударили по Никополю - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Россияне утром вторника нанесли удары по Никополю, последствия которых уточняются. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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"... уже с самого утра агрессор снова ударил по многострадальному Никополю", - говорится в сообщении.
Отмечается, что последствия вражеской атаки уточняются.
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Вчера оккупанты снова обстреляли Никополь. В течение понедельника россияне в били по району пять раз.