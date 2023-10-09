Нова хвиля обстрілів по Нікополю. Від ранку ворог обстріляв регіон п’ять разів — Дніпропетровська ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Після короткого затишша окупанти знову обстріляли Нікополь. Впродовж понеділка росіяни вгатили по району разів. Про наслідки ворожої атаки повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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“Тиша тривала недовго... Сьогодні з ранку до вечора ворог гатив по Нікопольщині. Обстріляв район п’ять разів”, — розповів про нову хвилю обстрілів Нікополя Сергій Лисак.
Деталі
Російські армійці били по Нікополю з важкої артилерії. Через ці атаки у місті пошкоджений готель та 6 приватних будинків. Крім того, вщент знищені дві господарські споруди, та ще 5 — понівечені. Обстрілами зачепило газогони та лінію електропередач. Їх лагодять відповідні служби.
Цього ж дня загарбники атакували мешканців Марганецької громади. Агресор завдав удару з “Граду” і побив амбулаторію, 4 оселі мирних жителів та стільки ж господарських споруд.
“На щастя, люди вціліли”, — повідомив Сергій Лисак.
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Нагадаємо
Два дні назад росіяни били по Нікополю з важкої артилерії. За даними ОВА, тоді загарбники пошкодили гімназію і комунальне підприємство. Крім того, побили 11 приватних осель і стільки ж господарських споруд. Зачепили лінії електропередач та газогін.