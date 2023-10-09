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Нова хвиля обстрілів по Нікополю. Від ранку ворог обстріляв регіон п’ять разів — Дніпропетровська ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Після короткого затишша окупанти знову обстріляли Нікополь. Впродовж понеділка росіяни вгатили по району разів. Про наслідки ворожої атаки повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Цитата

“Тиша тривала недовго... Сьогодні з ранку до вечора ворог гатив по Нікопольщині. Обстріляв район п’ять разів”, — розповів про нову хвилю обстрілів Нікополя Сергій Лисак.

Деталі

Російські армійці били по Нікополю з важкої артилерії. Через ці атаки у місті пошкоджений готель та 6 приватних будинків. Крім того, вщент знищені дві господарські споруди, та ще 5 — понівечені. Обстрілами зачепило газогони та лінію електропередач. Їх лагодять відповідні служби.

Цього ж дня загарбники атакували мешканців Марганецької громади. Агресор завдав удару з “Граду” і побив амбулаторію, 4 оселі мирних жителів та стільки ж господарських споруд.

“На щастя, люди вціліли”, — повідомив Сергій Лисак.

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Нагадаємо

Два дні назад росіяни били по Нікополю з важкої артилерії. За даними ОВА, тоді загарбники пошкодили гімназію і комунальне підприємство. Крім того, побили 11 приватних осель і стільки ж господарських споруд. Зачепили лінії електропередач та газогін.

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