Росіяни обстріляли Херсонщину: є руйнування та поранені цивільні — Нацполіція

Деталі

Близько 4-ї години ранку російські військові накрили вогнем із реактивних систем залпового вогню село Станіслав. За інформацією правоохоронців один із ворожих снарядів поцілив у приватний будинок. Він зруйнований. Загалом, російське залізяччя понівечило у цьому селі 10 житлових будинків.

Під атаки ворога потрапили й мешканці Херсону та його передмістя. Зокрема, у Корабельному районі під час нічного ворожого обстрілу з РСЗВ снарядами була пошкоджена адміністративна будівля, багатоповерхівка, та щонайменше 19 приватних будинків і автомобілі. Крім того, поранення зазнали 63-річна жінка та двоє чоловіків віком 33 і 67 років.

Вночі з РСЗВ окупанти обстріляли й мікрорайон “Таврійський”. Там значно пошкоджені багатоповерхові будинки та перукарня. А на автостоянці вигоріло чимало автомобілів. В одному з багатоквартирних будинків у цьому районі поранення зазнали чоловік та троє членів однієї родини: чоловік, його дружина та 9-місячна донька. З дитиною нині все добре, у неї садно голови, — поточнили поліцейські стан потерпілої дівчинки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще 9 дітей

Доповнення

Ввечері, 9 жовтня, російські військові обстріляли Херсон знову. В ОВА повідомили про трьох поранених жінок.