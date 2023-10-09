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Росіяни обстріляли Херсонщину: є руйнування та поранені цивільні — Нацполіція

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Поліцейські зафіксували наслідки російських атак на Херсонщину впродовж поточної доби. За даними правоохоронців пошкоджені об’єкти інфраструктури, є поранені цивільні, зокрема травмовані й двоє дітей, передає УНН.

Деталі

Близько 4-ї години ранку російські військові накрили вогнем із реактивних систем залпового вогню село Станіслав. За інформацією правоохоронців один із ворожих снарядів поцілив у приватний будинок. Він зруйнований. Загалом, російське залізяччя понівечило у цьому селі 10 житлових будинків.

Під атаки ворога потрапили й мешканці Херсону та його передмістя. Зокрема, у Корабельному районі під час нічного ворожого обстрілу з РСЗВ снарядами була пошкоджена адміністративна будівля, багатоповерхівка, та щонайменше 19 приватних будинків і автомобілі. Крім того, поранення зазнали 63-річна жінка та двоє чоловіків віком 33 і 67 років.

Вночі з РСЗВ окупанти обстріляли й мікрорайон “Таврійський”. Там значно пошкоджені багатоповерхові будинки та перукарня. А на автостоянці вигоріло чимало автомобілів. В одному з багатоквартирних будинків у цьому районі поранення зазнали чоловік та троє членів однієї родини: чоловік, його дружина та 9-місячна донька. З дитиною нині все добре, у неї садно голови, — поточнили поліцейські стан потерпілої дівчинки.

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Доповнення

Ввечері, 9 жовтня, російські військові обстріляли Херсон знову. В ОВА повідомили про трьох поранених жінок.

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