Россияне обстреляли Херсонщину: есть разрушения и раненые гражданские — Нацполиция
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Полицейские зафиксировали последствия российских атак на Херсонскую область в течение текущих суток. По данным правоохранителей повреждены объекты инфраструктуры, есть раненые гражданские, в частности травмированной двое детей, передает УНН.
Детали
Около 4 часов утра российские военные накрыли огнем из реактивных систем залпового огня село Станислав. По информации правоохранителей один из вражеских снарядов попал в частный дом. Он разрушен. В общем, российское железячье изуродовало в этом селе 10 жилых домов.
Под атаки врага попали и жители Херсона и его пригорода. В частности, в Корабельном районе во время ночного вражеского обстрела с РСЗО снарядами было повреждено административное здание, многоэтажка, и по меньшей мере 19 частных домов и автомобили. Кроме того, ранения получили 63-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 33 и 67 лет.
Ночью из РСЗО оккупанты обстреляли и микрорайон “Таврический”. Там значительно повреждены многоэтажные дома и парикмахерская. А на автостоянке выгорело немало автомобилей. В одном из многоквартирных домов в этом районе ранения получили мужчина и трое членов одной семьи: муж, его жена и 9-месячная дочь. С ребенком сейчас все хорошо, у него ссадина головы, — поточили полицейские состояние потерпевшей девочки.
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Дополнение
Вечером, 9 октября, российские военные обстреляли Херсон снова. В ОВА сообщили о трех раненых женщинах.