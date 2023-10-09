Атака рф на Херсон: відомо про трьох поранених жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. російські військові продовжують обстрілювати Херсон. Як повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, відомо про трьох поранених жінок, передає УНН.
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"російська армія обстрілює Херсон. Станом на зараз відомо про трьох поранених жінок. Інформація уточнюється", - написав Прокудін.
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Він також закликав жителів Херсонщини залишатися у безпечних місцях.
Нагадаємо
У Херсоні пролунали вибухи. Як повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, окупанти обстрілюють місто.