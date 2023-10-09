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29 березня, 17:57 • 224625 перегляди

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28 березня, 18:00 • 168961 перегляди

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Атака рф на Херсон: відомо про трьох поранених жінок

Атака рф на Херсон: відомо про трьох поранених жінок

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. російські військові продовжують обстрілювати Херсон. Як повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, відомо про трьох поранених жінок, передає УНН.

Цитата

"російська армія обстрілює Херсон. Станом на зараз відомо про трьох поранених жінок. Інформація уточнюється", - написав Прокудін.

Деталі

Він також закликав жителів Херсонщини залишатися у безпечних місцях.

Нагадаємо

У Херсоні пролунали вибухи. Як повідомив керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, окупанти обстрілюють місто.

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