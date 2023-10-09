Атака рф на Херсон: известно о трех раненых женщинах
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. российские военные продолжают обстреливать Херсон. Как сообщил глава ОВА Александр Прокудин, известно о трех раненых женщинах, передает УНН.
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"российская армия обстреливает Херсон. По состоянию на сейчас известно о трех раненых женщинах. Информация уточняется", - написал Прокудин.
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Он также призвал жителей Херсонской области оставаться в безопасных местах.
Напомним
В Херсоне прогремели взрывы. Как сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко, оккупанты обстреливают город.