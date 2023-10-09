Новая волна обстрелов по Никополю. С утра враг обстрелял регион пять раз — Днепропетровская ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. После короткого затишья оккупанты снова обстреляли Никополь. В течение понедельника россияне в били по району раз. О последствиях вражеской атаки сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
Цитата
“Тишина длилась недолго. Сегодня с утра до вечера враг бил по Никопольщине. Обстрелял район пять раз’”, — рассказал о новой волне обстрелов Никополя Сергей Лысак.
Детали
Русские армейцы били по Никополю из тяжелой артиллерии. Из-за этих атак в городе поврежден отель и 6 частных домов. Кроме того, полностью уничтожены две хозяйственные постройки, и еще 5 — изуродованы. Обстрелами задело газопроводы и линию электропередач. Их чинят соответствующие службы.
В этот же день захватчики атаковали жителей Марганецкой громады. Агрессор нанес удар из “Града” и иизуродовал амбулаторию, 4 дома мирных жителей и столько же хозяйственных построек.
“К счастью, люди уцелели”, — сообщил Сергей Лысак.
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Напомним
Два дня назад русские били по Никополю из тяжелой артиллерии. По данным ОВА, тогда захватчики повредили гимназию и коммунальное предприятие. Кроме того, избили 11 частных домов и столько же хозяйственных построек. Задели линии электропередач и газопровод.