Семь стран точно проголосуют за членство Украины в ЕС - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Украина готовится подписать три декларации со странами ЕС относительно членства государства в блоке, четыре уже подписано. Об этом в интервью одному из телеканалов сказал Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
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"Мы начали в этом году готовить декларации со странами ЕС, двусторонние, о поддержке Украины: когда Украина и страны Европейского союза решат, что у Украины может быть членство, то та или другая страна, с которой мы подписываем эту декларацию, она точно проголосует за нас", - сказал Зеленский.
"Четыре подписали эти декларации, три - я подпишу, то есть семь. А всего 27 (стран ЕС - ред.). Но, шаг за шагом, мы это сделаем", - добавил он.
Детали
По словам главы государства, это - важный шаг, ведь сразу можно увидеть, кто "сразу подписывает, а кто сомневается, а кто говорит: нам надо еще время".
"Сразу видишь всю картину и видишь, к кому достучаться будет сложно. Мы видим такие страны, но идем", - сказал он.
Что было раньше
Как писал УНН, в начале октября Верховная Рада призвала ЕС признать перспективы членства Украины и начать спецдиалог по вопросам безопасности и обороны.
Однако политики ЕС так и не ответили, когда Украина может рассчитывать на перспективу членства.