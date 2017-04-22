Силовики провели масштабные учения по обеспечению безопасности на Евровидении

В финальной фазе было задействовано 600 правоохранителей и 50 единиц техники Национальной полиции, пограничной службы, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обучение прошли под председательством первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового.

Правоохранители отработали тактику действий по прекращению групповых нарушений общественного порядка, практические действия пожарно-спасательных подразделений, отработку в аэропорту "Борисполь" во время прибытия официальных делегаций, разблокировку автотрассы и освобождение заложников, захваченных потенциальными террористами. В подготовке правоохранителей участвуют международные инструкторы.

С.Яровой сообщил, что правоохранителями уже проведены тренировки на главных объектах песенного конкурса "Евровидение": в аэропорту "Борисполь", Международном выставочном центре, который станет главной ареной конкурса.

Первый заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк в свою очередь отметил, что Госпогранслужба готова к действиям в соответствии с единым замыслом и к решению других задач на линии государственной границы.

Напомним, Евровидение пройдет в Международном выставочном центре в Киеве. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая.