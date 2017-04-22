Силовики провели масштабные учения по обеспечению безопасности на Евровидении

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 32786 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 100058 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151292 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114431 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115241 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111764 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103734 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106893 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103425 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152311 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Силовики провели масштабные учения по обеспечению безопасности на Евровидении

Силовики провели масштабные учения по обеспечению безопасности на Евровидении

Киев  •  УНН

 • 17516 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Вчера в Киевской области в учебном центре Национальной гвардии Украины в Новых Петровцах завершились тактико-специальные учения по вопросам безопасности во время международного песенного конкурса "Евровидение-2017", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В финальной фазе было задействовано 600 правоохранителей и 50 единиц техники Национальной полиции, пограничной службы, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обучение прошли под председательством первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового.

Правоохранители отработали тактику действий по прекращению групповых нарушений общественного порядка, практические действия пожарно-спасательных подразделений, отработку в аэропорту "Борисполь" во время прибытия официальных делегаций, разблокировку автотрассы и освобождение заложников, захваченных потенциальными террористами. В подготовке правоохранителей участвуют международные инструкторы.

С.Яровой сообщил, что правоохранителями уже проведены тренировки на главных объектах песенного конкурса "Евровидение": в аэропорту "Борисполь", Международном выставочном центре, который станет главной ареной конкурса.

Первый заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк в свою очередь отметил, что Госпогранслужба готова к действиям в соответствии с единым замыслом и к решению других задач на линии государственной границы.

Напомним, Евровидение пройдет в Международном выставочном центре в Киеве. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая.

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