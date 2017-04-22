Силовики провели масштабні навчання з забезпечення безпеки на Євробаченні

У фінальній фазі було задіяно 600 правоохоронців та 50 одиниць техніки Національної поліції, Держприкордонслужби, Національної гвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Навчання пройшли під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового.

Правоохоронці відпрацювали тактику дій з припинення групових порушень громадського порядку, практичні дії пожежно-рятувальних підрозділів, відпрацювання в аеропорту “Бориспіль” під час прибуття офіційних делегацій, розблокування автотраси та визволення заручників, захоплених потенційними терористами. У підготовці правоохоронців беруть участь міжнародні інструктори.

С.Яровий повідомив, що правоохоронцями вже проведені тренування на головних об'єктах пісенного конкурсу “Євробачення”: в аеропорту “Бориспіль”, Міжнародному виставковому центрі, який стане головною ареною конкурсу.

Перший заступник голови Держприкордонслужби України Василь Серватюк в свою чергу зазначив, що Держприкордонслужба готова до дій у відповідності до єдиного задуму та до вирішення інших завдань на лінії державного кордону.

Нагадаємо, Євробачення пройде в Міжнародному виставковому центрі у Києві. Півфінали відбудуться 9 і 11 травня, а фінал — 13 травня.

Фото - прес-служба НГУ і ДПСУ