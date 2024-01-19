Сильное наводнение в Севастополе: затопило дорогу в районе Скельской пещеры

Во временно оккупированном Крыму затопило дорогу в районе Скельской пещеры, что в Севастополе. Об этом сообщают местные жители, передаёт УНН.

В Севастополе затопило участок дороги Родниковое - Колхозное, в районе Скельской пещеры – сообщают местные телеграм-каналы.

Контекст

За одну ночь в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков, что привело к значительным подтоплениям и эвакуации четырех человек. росСМИ пишут, что вода "заполонила улицы города и превратила их в реки".

Также сообщалось, что сильные ливни нарушили транспортное сообщение, и только грузовики и внедорожники могут передвигаться по затопленным улицам города.