Сильное наводнение в Севастополе: затопило дорогу в районе Скельской пещеры
Сильные осадки, составившие треть месячной нормы, вызвали значительное наводнение во временно оккупированном Крыму, в том числе в районе Скельской пещеры в Севастополе, что привело к эвакуации людей и нарушению транспортного сообщения. По затопленным улицам города могут передвигаться только грузовики и внедорожники.
Численность потерь россиян на фронте под Авдеевкой значительно возросла - Буданов
По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, российские попытки продвинуться на востоке Украины являются безуспешными, а потери россиян растут уже несколько недель подряд. При этом есть большие сомнения в способности россии покрыть такие большие потери, даже при поддержке Северной Кореи.
Поставка некачественной одежды для ВСУ: суд разрешил задержать Романа Гринкевича
Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание Романа Гринкевича, подозреваемого по делу о поставках некачественной одежды для Вооруженных сил Украины. Гринкевича и еще четырех человек подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.
Украина выделяет 17,5 млрд грн на строительство оборонных рубежей
Украинское правительство выделило 17,5 миллиардов гривен на строительство инженерно-фортификационных сооружений и системы невзрывных заграждений в рамках усилий по укреплению обороноспособности государства.
Оккупанты отправили первый автобусный рейс из Ялты в Мариуполь в рамках попытки построения "сухопутного коридора"
российские власти запустили первый автобусный рейс из аннексированного Крыма на временно оккупированные территории Украины, пытаясь создать "альтернативный" маршрут к Керченскому мосту. Маршрут, который также обслуживает российскую военную логистику, проходит через украинские города Бердянск, Мелитополь и Мариуполь.
Часть центра Херсона осталась без воды, причина аварии устанавливаются
Авария на водопроводе в центральном районе Херсона оставила без воды жителей девяти многоэтажек. Причина аварии выясняется, в ближайшее время планируется начало ремонтных работ.
Поддержка школьного питания: Одесская область получила 3,5 млн грн от Всемирной продовольственной программы
Всемирная продовольственная программа ООН выделила 3,5 миллиона гривен на поддержку школьного питания для более 7 000 детей в 66 школах Одесской области. Средства направлены на повышение качества питания и уменьшение расходов родителей на школьные обеды.
Психологическая пытка: гиркин жалуется, что его заставляют слушать передачи соловьева
Бывший офицер ФСБ и экс-министр "ДНР" Игорь Гиркин "Стрелков", жалуется, что в заключении его постоянно заставляют слушать передачи российского пропагандиста Владимира Соловьева.
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
Противник сместил фокус своих наступательных действий с Бахмутского направления на Лиманско-Купянское, где за минувшие сутки была отражена 41 атака. Подполковник Владимир Фитьо сообщил, что боевые действия продолжаются.
Экс-чиновнику Одесской "экстренки" грозит до восьми лет заключения - полиция
Экс-директору Одесского областного центра экстренной медицинской помощи Александру Михайленко грозит до восьми лет лишения свободы за закупку медицинских препаратов по завышенным ценам.