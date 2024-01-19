Затопило дома и улицы, эвакуировали людей: в Севастополе прошел сильный ливень
За одну ночь в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков, что привело к значительным подтоплениям и эвакуации четырех человек. Сильные ливни нарушили транспортное сообщение, и только грузовики и внедорожники могут передвигаться по затопленным улицам.
Блокада на границе: в румынском пункте пропуска "Порубное" в очереди около 400 грузовиков
Румынские фермеры блокируют три пункта пересечения границы с Украиной, включая Порубное, Красноильск и Дьяково. Блокадой границы фермеры пытаются заставить правительство принять решение о субсидиях и компенсации убытков, которые они связывают с украинским импортом.
В ГПСУ наблюдают уменьшение очереди грузовиков на территории Польши в сторону Украины
Государственная пограничная служба Украины отмечает уменьшение очереди грузовиков из Польши на въезд в Украину, в то время как количество грузовиков, пересекающих границу, растет. Это произошло после того, как служба сообщила, что пункты пропуска на украинско-польской границе вернулись к нормальному режиму работы.
В Одесской области завершен ремонт еще одной многопрофильной больницы
В Одесской области открыли обновленные отделения КНП "Доброславская многопрофильная больница интенсивного лечения".
Оккупанты попали в жилой дом в поселке на Херсонщине: есть пострадавший
Российская армия атаковала село Береговое в Херсонской области, в результате чего один человек получил ранения.
россияне ночью ударили по Мирнограду в Донецкой области: повреждены дома, админздание и инфраструктурный объект
Российские войска атаковали Мирноград в Донецкой области Украины, повредив жилые и административные здания. За прошедшие сутки оккупанты 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.
Йеменские хуситы атаковали еще один американский грузовой корабль в Аденском заливе
По сообщению Центрального командования США, йеменские хуситы совершили очередную атаку на американский грузовой корабль в Аденском заливе. Ракеты упали в воду возле судна, никто не пострадал и не был поврежден.
"Испытывает свою судьбу": Игнат сообщил, что в акватории Азовского моря появился российский А-50 в акватории Азовского моря
Зафиксировано 5-6 российских воздушных целей врага, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения в Азовском море. В ВС ВСУ предупреждают, что период затишья от атак может свидетельствовать о том, что россия собирает силы для обстрелов.
Из-за непогоды без света частично оказались жители 51 населенного пункта
Из-за неблагоприятных погодных условий в Украине частично обесточен 51 населенный пункт, больше всего отключений в Сумской области.
Северная Корея заявила об испытании подводного ядерного беспилотника
Северная Корея провела испытания своей подводной системы ядерного оружия Haeil-5-23 в Японском море в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии. Страна называет беспилотник "секретным оружием", способным генерировать "радиоактивное цунами".