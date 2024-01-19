Затопило дома и улицы, эвакуировали людей: в Севастополе прошел сильный ливень

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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности что может создать партию "Успешный Берлин"
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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности что может создать партию "Успешный Берлин"

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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 января  •  146412 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 января  •  145890 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 января  •  146179 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 января  •  156404 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
17 января  •  153364 просмотра

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
17 января  •  141927 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

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ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
17 января  •  138830 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
17 января  •  135249 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

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Новости по теме

Затопило дома и улицы, эвакуировали людей: в Севастополе прошел сильный ливень

За одну ночь в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков, что привело к значительным подтоплениям и эвакуации четырех человек. Сильные ливни нарушили транспортное сообщение, и только грузовики и внедорожники могут передвигаться по затопленным улицам.

Общество •   •  16356 просмотра
Затопило дома и улицы, эвакуировали людей: в Севастополе прошел сильный ливень

Блокада на границе: в румынском пункте пропуска "Порубное" в очереди около 400 грузовиков

Румынские фермеры блокируют три пункта пересечения границы с Украиной, включая Порубное, Красноильск и Дьяково. Блокадой границы фермеры пытаются заставить правительство принять решение о субсидиях и компенсации убытков, которые они связывают с украинским импортом.

Экономика •   •  18557 просмотра
Блокада на границе: в румынском пункте пропуска "Порубное" в очереди около 400 грузовиков

В ГПСУ наблюдают уменьшение очереди грузовиков на территории Польши в сторону Украины

Государственная пограничная служба Украины отмечает уменьшение очереди грузовиков из Польши на въезд в Украину, в то время как количество грузовиков, пересекающих границу, растет. Это произошло после того, как служба сообщила, что пункты пропуска на украинско-польской границе вернулись к нормальному режиму работы.

Общество •   •  14611 просмотра
В ГПСУ наблюдают уменьшение очереди грузовиков на территории Польши в сторону Украины

В Одесской области завершен ремонт еще одной многопрофильной больницы

В Одесской области открыли обновленные отделения КНП "Доброславская многопрофильная больница интенсивного лечения".

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В Одесской области завершен ремонт еще одной многопрофильной больницы

Оккупанты попали в жилой дом в поселке на Херсонщине: есть пострадавший

Российская армия атаковала село Береговое в Херсонской области, в результате чего один человек получил ранения.

Война •   •  23918 просмотра
Оккупанты попали в жилой дом в поселке на Херсонщине: есть пострадавший

россияне ночью ударили по Мирнограду в Донецкой области: повреждены дома, админздание и инфраструктурный объект

Российские войска атаковали Мирноград в Донецкой области Украины, повредив жилые и административные здания. За прошедшие сутки оккупанты 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

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россияне ночью ударили по Мирнограду в Донецкой области: повреждены дома, админздание и инфраструктурный объект

Йеменские хуситы атаковали еще один американский грузовой корабль в Аденском заливе

По сообщению Центрального командования США, йеменские хуситы совершили очередную атаку на американский грузовой корабль в Аденском заливе. Ракеты упали в воду возле судна, никто не пострадал и не был поврежден.

Новости Мира •   •  17881 просмотра
Йеменские хуситы атаковали еще один американский грузовой корабль в Аденском заливе

"Испытывает свою судьбу": Игнат сообщил, что в акватории Азовского моря появился российский А-50 в акватории Азовского моря

Зафиксировано 5-6 российских воздушных целей врага, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения в Азовском море. В ВС ВСУ предупреждают, что период затишья от атак может свидетельствовать о том, что россия собирает силы для обстрелов.

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"Испытывает свою судьбу": Игнат сообщил, что в акватории Азовского моря появился российский А-50 в акватории Азовского моря

Из-за непогоды без света частично оказались жители 51 населенного пункта

Из-за неблагоприятных погодных условий в Украине частично обесточен 51 населенный пункт, больше всего отключений в Сумской области.

Общество •   •  25578 просмотра
Из-за непогоды без света частично оказались жители 51 населенного пункта

Северная Корея заявила об испытании подводного ядерного беспилотника

Северная Корея провела испытания своей подводной системы ядерного оружия Haeil-5-23 в Японском море в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии. Страна называет беспилотник "секретным оружием", способным генерировать "радиоактивное цунами".

Новости Мира •   •  23801 просмотра
Северная Корея заявила об испытании подводного ядерного беспилотника