Затопило дома и улицы, эвакуировали людей: в Севастополе прошел сильный ливень

Треть месячной нормы осадков выпала в Севастополе за ночь, в городе затопило дома. Об этом сообщает росСМИ со ссылкой на так называемое "МЧС по Севастополю", пишет УНН.

В Севастополе ведутся работы по устранению последствий непогоды. За прошедшие вечер и ночь выпало 13 мм осадков - это треть месячной нормы. Подтопленными оказались дома на улицах Воровского, Дрыгина, Ромашковый тупик, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что были эвакуированы четыре человека, среди них один ребенок.росСМИ пишут, что вода "заполонила улицы города и превратила их в реки". Некоторые люди прячутся на втором этаже частных домов, потому что первые затоплены.

В городе наблюдаются проблемы и с транспортом - на некоторых участках дорог проехать под силу только большегрузным и внедорожникам, а остальные авто рискуют просто заглохнуть. Согласно прогнозу погоды, ливень прекратится только 20 января.

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