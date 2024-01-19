Затопило будинки та вулиці, евакуювали людей: у Севастополі пройшла сильна злива
Київ • УНН
За одну ніч у Севастополі випала третина місячної норми опадів, що призвело до значних підтоплень і евакуації чотирьох людей. Сильні зливи порушили транспортне сполучення, і лише вантажівки та позашляховики можуть пересуватися затопленими вулицями.
Третина місячної норми опадів випала в Севастополі за ніч, у місті затопило будинки. Про це повідомляє росЗМІ з посиланням на так зване "МНС по Севастополю", пише УНН.
У Севастополі ведуться роботи з усунення наслідків негоди. За минулі вечір і ніч випало 13 мм опадів - це третина місячної норми. Підтопленими виявилися будинки на вулицях Воровського, Дригіна, Ромашковий тупик,
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Повідомляється, що було евакуйовано чотирьох людей, серед них одна дитина.росЗМІ пишуть, що вода "заполонила вулиці міста і перетворила їх на річки". Деякі люди ховаються на другому поверсі приватних будинків, тому що перші затоплені.
У місті спостерігаються проблеми й з транспортом - на деяких ділянках доріг проїхати під силу тільки великовантажним і позашляховикам, а решта авто ризикують просто заглохнути.Згідно з прогнозом погоди, злива припиниться тільки 20 січня.
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