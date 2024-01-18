В окупованому Криму росіяни використовують викрадені з Херсонської області автомобілі "швидкої" - ЗМІ
Київ • УНН
В тимчасово окупованому Криму росіяни використовують медичне устаткування, яке викрали на захоплених територіях України.
В окупованому Криму росіяни використовують медичне обладнання та уніформу, яку вони, ймовірно, викрали на окупованих територіях України. Про це з посилання на видання "Голос Криму", передає УНН.
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Зокрема, вдалось зафіксувати, що працівники республіканської дитячої лікарні, що знаходиться в Сімферополі на вулиці Титова, приїздять на виклики на автомобілі з українськими номерами.
На фото чітко видно, що авто має номер з кодом "ВТ", тож, ймовірно ці авто були викрадені з Херсонської області.
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Крім того, працівник швидкої одягнений у комбінезон з написом "Екстрена медична допомога".
Нагадаємо
Останнім часом окупаційні війська рф в Криму почали посилено готуватись до оборони півострова. Українські партизани наголошують, що росіяни бояться ймовірного наступу Сил оборони України.