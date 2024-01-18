В окованном Крыму россияне используют угнанные из Херсонской области автомобили "скорой" - СМИ

В оккупированном Крыму россияне используют медицинское оборудование и униформу, которую они, вероятно, похитили на оккупированных территориях Украины. Об этом со ссылкой на издание "Голос Крыма", передает УНН.

Детали

В частности, удалось зафиксировать, что работники республиканской детской больницы, находящейся в Симферополе на улице Титова, приезжают на вызовы на автомобилях с украинскими номерами.

На фото четко видно, что авто имеет номер с кодом "ВТ", поэтому, вероятно эти авто были похищены из Херсонской области.

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Кроме того, работник скорой одет в комбинезон с надписью "Экстренная медицинская помощь".

Напомним,

В последнее время оккупационные войска рф в Крыму начали усиленно готовиться к обороне полуострова. Украинские партизаны отмечают, что россияне боятся вероятного наступления Сил обороны Украины.